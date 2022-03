KNAF volgt lijn FIA in Rusland-kwestie

De oorlog in Oekraïne is wereldwijd aanleiding voor veel maatregelen voor Rusland. Het land van president Vladimir Poetin viel vorige week het buurland binnen en sindsdien is er oorlog. Veel overheden, instanties en bedrijven namen verregaande sancties tegen Rusland en dat is ook het geval in de internationale sportwereld.

Ook in de autosportwereld worden stevige maatregelen genomen. Zo werd de Russische Grand Prix geschrapt en heeft de Formule 1 alle contracten met de Russische promotor verbroken. Autosportfederatie FIA besloot dat Russische en Belarussische coureurs alleen nog onder neutrale vlag mogen deelnemen aan wedstrijden. Daarnaast mogen er geen Russische symbolen worden getoond en ook het Russische volkslied mag niet worden gespeeld.

Britten

Enkele autosportbonden vonden de FIA-maatregelen niet ver genoeg gaan. De Britse autosportbond besloot dat Russische coureurs in hun land niet in actie mogen komen. Dat betekent dus ook dat Nikita Mazepin niet in actie zal komen tijdens de Britse Grand Prix. Ook in Australië overweegt men hetzelfde standpunt in te nemen als de Britten.

Statement

De Nederlandse autosportbond KNAF bleef geruime tijd stil. Vandaag kwam men echter met een statement naar buiten. De Nederlandse bond liet in dit statement weten dat ze de standpunten van de FIA steunen. Dat betekent dus dat de KNAF voorlopig dezelfde lijn als de FIA hanteert. Ze geven aan dat het een bewuste keuze is. In het statement leggen ze hun standpunt uit: "De KNAF is van mening dat Russen en Belarussen de kans moeten krijgen om af te zien van het lokale regime. Sport verbindt en verbroedert en dat willen we zo lang mogelijk in stand houden." Wel geeft de KNAF aan dat men in de toekomst mogelijk wel aanvullende maatregelen neemt.