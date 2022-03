Portimão bevestigt gesprekken met Formule 1 over vervangen Rusland

Het begint er steeds meer op te lijken dat een vervanger voor de Russische Grand Prix snel is gevonden. Afgelopen vrijdag werd bekend gemaakt dat de race in Sotsji onder de huidige omstandigheden niet doorgaat. Dit heeft vanzelfsprekend te maken met de oorlog die Rusland is begonnen in Oekraïne.

Toen bekend werd dat men de Russische Grand Prix van de kalender zou schrappen begon de geruchtenmolen op volle toeren te draaien. Men heeft hierdoor namelijk een gat op de kalender en dit gat moet snel worden opgevuld. Tijdens de coronapandemie liet de sport zien dat dit uitstekend te regelen is. Momenteel liggen er meerdere kapers op de kust, Turkije en Portugal worden veelvuldig genoemd als vervangers.

Tijdens de afgelopen twee seizoenen stond de Portugese Grand Prix weer op de kalender. Men reed voor het eerst op het circuit van Portimão en dat beviel goed. De kans is dan ook aanwezig dat men daar dit jaar weer gaat rijden. Circuitbaas Paulo Pinheiro laat tegenover de krant Correio da Manha weten dat er gesprekken plaatsvinden: "We zijn momenteel in gesprek met de Formule 1 om mogelijk als vervanger op te treden. Er hangt echter veel af van het oplossen van logistieke problemen."