Ferrari test nieuwe F1-75 twee keer voor testsessie in Barcelona

Ferrari presenteerde gisteren een opvallend ontwerp voor de wagen van 2022. Waar coureur Carlos Sainz vooraf al vertelde dat het ontwerp radicaal anders was dan de wagens die we tot dat moment hadden gezien, bleek de Spanjaard gelijk te hebben. Qua kleurenschema is het enigszins een retro-livery, qua design heeft het ook wel wat weg van de jaren '90.

Hoe de wagen uiteindelijk zal presteren op het circuit zal snel blijken. Vandaag zal Ferrari namelijk een shakedown verrichten op het eigen circuit van Fiorano. Op een aangepast circuit zal Charles Leclerc enkele ronden rijden, maar het zal maximaal 15 kilometer zijn, zo stelt teambaas Mattia Binotto.

De tweede keer dat het zal rijden met de wagen van dit jaar is op 22 februari in Barcelona. Daar zal het team uit Maranello, traditiegetrouw één dag voor de wintertest begint, een filmdag organiseren, waardoor het maximaal 100 kilometer kan rijden.

Tijdens de teampresentatie zei Binotto: "We zullen op vrijdag een demonstratierun hebben op Fiorano. Dit zal volgens de reglementen maximaal 15 kilometer zijn, en dat mag alleen op een circuit dat geen standaard is maar speciaal voor demonstraties."

"Daarna vertrekken we naar Barcelona. De dag voor de wintertest officieel zal beginnen, hebben we een filmdag op 22 februari, waarbij we 100 kilometer mogen rijden. Voor ons start vandaag de wintertest periode. In een paar dagen tijden rijden we een demo, filmdag en de 3-daagse test in Barcelona."