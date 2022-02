Whitmarsh wil winnen met Aston Martin: "Daarom ben ik hier"

Het is overduidelijk dat het team van Aston Martin barst van de ambitie. De Britse renstal heeft een duidelijk toekomstplan voor ogen en men is dit jaar aanbeland in het tweede jaar van hun grote masterplan. De groene formatie in Canadese handen heeft dan ook al enkele grote stappen genomen met het oog op de toekomst.

Men is vorig jaar begonnen aan de bouw van een gloednieuw, hypermodern onderkomen. Daarnaast heeft men op personeelsvlak ook een flinke stap gezet. Aston Martin heeft enkele belangrijke heren weggetrokken bij de topteams van Red Bull Racing en Mercedes. Ook werd voormalig McLaren-kopstuk Martin Whitmarsh aangetrokken voor een nieuwe rol als chief executive van Aston Martin Performance Technologies.

Winnen

Whitmarsh is maar met één doel voor ogen het Aston Martin-project binnengestapt. De Brit wil de wereldtitel winnen en niets anders. Tegenover Reuters is hij er zeer duidelijk over: "Voor mij zou het enorm goed voelen als ik zo'n mooi merk als Aston Martin op het hoogste treetje van de Formule 1 zou zien. Daarom ben ik hier eigenlijk ook."

Betrokken

De ervaren Brit zal in zijn nieuwe rol zeer betrokken zijn bij het Formule 1-project van het merk. Whitmarsh loopt al aardig wat jaartjes mee dus hij weet hoeveel energie hij kwijt zal zijn aan de sport. "De Formule 1 is nogal een verslavende plek moet ik zeggen. Dus momenteel besteedt ik er veel tijd en aandacht aan. Daarom ben ik ook aardig betrokken. Ik denk dat ik een redelijke hoeveelheid invloed heb op het succes of het team in de aankomende jaren."