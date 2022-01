Video: Red Bull de straat op voor opnames

De Formule 1-teams zijn momenteel hard bezig met de voorbereidingen op het aankomende seizoen. Over iets minder dan een maand begint de eerste testweek in Barcelona maar tot die tijd hebben de team nog veel te doen. Ook bij Red Bull Racing is men druk, ook met promotiemateriaal.

Afgelopen week was het team in thuisbasis Milton Keynes namelijk druk bezig met enkele opnames. Op social media zijn beelden te zien van een Red Bull-bolide die door de straten van de Britse plaats raast. Opvallend genoeg ontbreken vrijwel alle sponsorstickers op de wagen.