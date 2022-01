FIA-kopstuk tempert 2022 verwachtingen: "Standaard is heel erg hoog"

De Formule 1-volgers werden afgelopen jaar verwend met een prachtige kampioensstrijd. Voor het aankomende seizoen zijn de verwachtingen vanzelfsprekend weer zeer hoog. Er gaan immers gloednieuwe reglementen in waardoor alles zomaar eens compleet anders kan zijn in 2022. Niemand weet immers wat er gaat gebeuren tijdens het aankomende seizoen.

Vorig jaar werd de sport gedomineerd door Mercedes en Red Bull Racing. Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten een verbeten duel uit en staken met kop en schouders boven de rest uit. Niemand weet of dat ook het geval zal zijn in het aankomende seizoen, wel zijn de verwachtingen weer torenhoog.

Hoge standaard

Ook bij autosportfederatie FIA kijken ze reikhalzend uit naar het nieuwe seizoen. Toch willen ze daar niet te hard van stapel lopen. FIA-kopstuk Nikolas Tombazis tempert de verwachtingen in gesprek met het Spaanse AS: "Het is lastig om te zeggen dat 2022 spectaculairder gaat worden dan 2021 omdat de standaard heel hoog is."

Positief

Maar mocht men in 2022 weer een titanenstrijd krijgen, dan kan men wel vuurwerk verwachten. Tombazis denkt namelijk dat de grote gaten van de afgelopen jaren verleden tijd zijn. "Als er overeenkomst is met vorig jaar, dan zullen er waarschijnlijk meer auto's vooraan meedoen. Dat is vanzelfsprekend iets wat heel erg positief is."