Milieu-groepering: "Vernietig vergunning circuit Zandvoort"

De Grand Prix op het circuit van Zandvoort was in 2021 een daverend succes, maar of Max Verstappen opnieuw te bewonderen is op Hollandse bodem blijft onzeker.

Het stikstofprobleem blijft de Dutch Grand Prix achtervolgen en de kans is aanwezig dat de rechtbank in Noord-Holland alsnog de vergunningen intrekt om het evenement te mogen organiseren in 2022.

Onder voorbehoud

Voordat de Nederlandse GP vorig jaar plaatsvond, hadden verschillende milieu-groeperingen vraagtekens over de verstrekte vergunning. Op het allerlaatste moment probeerden tegenstanders het F1-spektakel te blokkeren in een kort geding. De rechter ging daar niet in mee, maar wilde wel de situatie nader onderzoeken met het oog op 2022.

Op 23 december jl. meldde Trouw dat experts van de rechtbank in Noord-Holland ernstig twijfelen aan de gepubliceerde cijfers over alle uitstoot rondom het autosportevenement. De berekeningen van het circuit kloppen volgens deze deskundigen niet met de werkelijke situatie.

Sterke zaak

Milueu-groep Mobilisation of Environment maakt zich alle lange tijd al zorgen over de gevolgen van de Grand Prix voor de natuur en lijkt nu een sterke zaak in handen te hebben. Door het onderzoek van de Noord-Hollandse rechtbank heeft MOB bewijs in handen dat het circuit van Zandvoort zich niet aan de regels houdt.

''De wettelijke eis voor vergunningverlening is dat er geen onzekerheid mag bestaan over mogelijk schadelijke gevolgen voor de beschermde ecologie. Met het rapport staat vast dat die zekerheid ontbreekt'', aldus de advocaat van MOB tegen F1Maximaal.nl. ''Dan kan de rechter nog maar één kant op: vernietiging van het vergunningsbesluit.''

Vervolg proces onduidelijk

Wanneer de rechter opnieuw gaat buigen over deze kwestie, is niet bekend. De bedoeling is wel dat er voor de volgende Grand Prix, gepland op 4 september, duidelijkheid is.

"Er mag redelijkerwijs wel van worden uitgegaan dat voor de zomer uitspraak zal worden gedaan. Mijn cliënte Mobilisation zal daar in ieder geval stevig op aandringen. Deze zaak loopt nu al twee jaar."