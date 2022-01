'Vaccinatieplicht voor al het Formule 1-personeel'

Het Formule 1-circus moest de afgelopen jaren opereren in een wereld die wordt beheerst door een pandemie. Het coronavirus hield de wereld in een houdgreep maar de Formule 1 wist met stevige protocollen toch een wereldkampioenschap op touw te zetten. Toch liepen enkele coureurs besmettingen op.

Een groot gedeelte van de westerse wereld is inmiddels bezig met rappe boostervaccinatie-campagnes. De vaccins zijn belangrijk is strijd met de pandemie dus ook de Formule 1 kan op dit gebied niet achterblijven. Aan het einde van het afgelopen seizoen namen de coureurs al een video op waarin ze iedereen opriepen om een vaccin te halen. Nu lijkt het erop dat de sport nog een stapje verder gaat.

Verplicht

De Britse Sky Sports-verslaggever Craig Slater weet namelijk te melden dat vaccinaties verplicht worden in de sport. Tegenover zijn werkgever geeft Slater uitleg: "Ik kan vertellen dat het vanaf vandaag verplicht is voor al het Formule 1-personeel om gevaccineerd te zijn als ze willen afreizen naar een Grand Prix. Dat geldt voor de coureurs, de engineers, de monteurs en ook voor ons als media."

Juridisch

Juridisch gezien is het lastig om van alle werknemers te eisen dat ze gevaccineerd zijn als ze afreizen naar hun werk. Maar volgens de reporter is dit nu eenmaal hoe het is: "Het is niet iets wat je in het contract van je werknemers kan gaat zetten dus het is niet juridisch bindend. Maar het is praktisch de regel waaronder de Formule 1 nu gaat operen. Dus als je voor een team werkt of naar een race gaat, dan moet je gevaccineerd zijn." Het is niet duidelijk of alle coureurs hun vaccinatie al hebben gehaald.