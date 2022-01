F2 en F3 dienen als proeftuin voor synthetische brandstof in F1

De Formule 1 gaat de opstapklasses Formule 2 en Formule 3 gebruiken om synthetische brandstof te ontwikkelen die geschikt is voor de koningsklasse van de autosport. Dat vertelde technisch directeur Pat Symonds in een gesprek met het Intstitute of Mechanical Engineers. De Formule 1 is van plan om vanaf 2026 met synthetische brandstof te gaan rijden.

Voor die tijd zullen ze de brandstof eerst uitvoerig testen in de Formule 2 en Formule 3. Symonds: "We introduceren de synthetische brandstof eerst in de Formule 2 en Formule 3 voordat we het overhevelen naar de Formule 1. De reden daarvoor is dat ze in die klasses met één enkele motor rijden, ze hebben dus maar één brandstoftype nodig. We hoeven de klus dus ook maar één keer te klaren. En het hoeft ook niet gelijk perfect te zijn."

De situatie in de koningsklasse van de autosport is een stuk onoverzichtelijker. Symonds vervolgt: "De Formule 1 telt meerdere verschillende brandstofleveranciers, er zijn verschillende soorten motoren en het moet meteen perfect zijn. We kunnen geen brandstof samenstellen waardoor een van de motorleveranciers opeens in het voordeel is ten opzichte van de overige motorleveranciers. Dat is een groot probleem."

Bovendien moet de synthetische brandstof gelijk in grote hoeveelheden beschikbaar zijn. "De Formule 1 verbruikt behoorlijk wat brandstof, ongeveer 1 miljoen liter per jaar. Absoluut gezien is het niet heel veel, maar we vallen daarmee een beetje tussen de wal en het schip. Het is te veel om zelf te produceren in een laboratorium, het is te weinig om het in een echte fabriek te maken."

"Er zijn nu meerdere kleinere pilot­-fabrieken in aanbouw en in 2023 starten er minsten twee waarmee wij in contact staan met hun werkzaamheden. We zijn hier echt voor aan het pushen, dit is namelijk een heel belangrijke ontwikkeling voor ons", aldus Symonds.