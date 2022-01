Bahrein wil meewerken aan sprint op Outer Track: "Staan achter alles wat de F1 ons vraagt"

Tijdens het afgelopen seizoen experimenteerde de Formule 1 met de sprintkwalificatie. Het nieuwe format kon niet op veel complimenten rekenen, fans en coureurs waren niet bepaald enthousiast. Toch waren de hoge heren van de sport zelf wél enthousiast en de sprint zal dan ook terugkeren in het aanstaande seizoen. Het is duidelijk dat de plannen zeer ambitieus zijn.

Het is nog niet duidelijk op welke circuits de sprints worden afgewerkt. Volgens meerdere geruchten is de seizoensopener in Bahrein gelijk een sprintweekend. De hoge heren hebben grootste plannen en willen de sprint rijden op de Outer Track-layout. Deze omloop werd in 2020 gebruikt voor de Sakhir Grand Prix omdat er races nodig waren voor het door COVID omgegooide seizoen.

Outer Track

Nu lijkt het er dus op dat de layout weer van stal kan worden gehaald. In Bahrein hebben ze daar geen enkel probleem mee. Circuit-directeur Salman Bin Isa Al-Khalifa wordt geciteerd door Motorsportweek: "In theorie kunnen we dat organiseren, we staan achter alles wat de Formule 1 van ons vraagt. Het is zoals in 2020. Toen vroegen ze ons of we een race konden organiseren op de Outer Track en dat deden we."

Afwachten

Toch wil de directeur niet te hard van stapel lopen. Al-Khalifa wil het eerst allemaal eventjes rustig afwachten. Hij deelt het proces: "Dus ja, we zouden erachter staan. Maar met dit soort dingen ,en ook bij de teams, zijn er altijd vragen over hoe je eerst moet racen op de ene baan en dan op de andere. Dus ik wacht rustig de uitkomsten van die gesprekken af."