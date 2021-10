'Imola vervangt China op kalender 2022'

Het lijkt erop dat de Chinese Grand Prix in 2022 weer zal ontbreken op de Formule 1-kalender. Meerdere media melden dat de race door nog steeds strenge COVID-regels lastig kan georganiseerd kan worden. Dit zou betekenen dat er nu al een gat valt op de kalender, gelukkig is de oplossing al bekend.

Net als dit seizoen zal waarschijnlijk Imola zijn comeback maken op de kalender. De race werd ook afgelopen seizoen al gehouden en dat betekent dat Imola drie jaar op rij is teruggekeerd op de Formule 1-kalender. Het invallen van Imola zorgt er namelijk voor dat de voorlopige kalender op een ander punt moet worden aangepast.

Het was namelijk eerst zo dat Imola zou moeten duelleren met Paul Ricard om een plekje op de kalender. Nu lijkt het erop dat Imola in de plaats van China komt en Paul Ricard dus blijft waar het was. Wel wordt deze race in Frankrijk dan weer wordt verschoven en een double header vormt met Hongarije.