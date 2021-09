Jenson Button over Mazepin: "Dan zit je in de verkeerde sport"

Nikita Mazepin heeft alles behalve een goede beurt gemaakt op Zandvoort. De Rus kreeg eerder al veel kritiek van onder andere Nico Rosberg en Ralf Schumacher. Nu is ook Jenson Button kritisch.

De wereldkampioen van 2009 is tegenwoordig analist bij het Britse Sky Sports en liet zijn licht schijnen op de acties van Mazepin: "Je kan niet op die manier reageren op iets, dat is het probleem. De manier waarop hij over het circuit bewoog was heel snel. Het maakt niet uit wat er in de kwalificatie gebeurde en het zou de manier waarop je in de race rijdt niet moeten beïnvloeden. En als je dat wel doet zit je in de verkeerde sport want dit is een gevaarlijke sport."

Op zaterdag was Mazepin woest op zijn teamgenoot. De Rus vond namelijk dat Mick Schumacher zich niet aan bepaalde afspraken hield. In de race drukte Mazepin zijn teamgenoot bijna de pitmuur in wat hem op veel kritiek kwam te staan.