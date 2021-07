Autosport Tv-gids: elektrisch scheuren in de straten van New York

Autosportfans kunnen een beetje op adem komen na drie bomvolle weekenden. De Formule 1 en de feeder series keren volgende week terug op Silverstone en de IndyCar is begonnen aan de zomerpauze. Toch is zijn er nog interessante evenementen deze twee dagen die de moeite waard zijn om te volgen.



Formule E: double header in de skyline van Manhattan

New York City is de volgende bestemming in het Formule E wereldkampioenschap. In de straten van Brooklyn - met op de achtergrond de famecuze skyline van Manhattan - vindt de tiende en elfde e-prix plaats van het seizoen. De laatste keer dat het electrische racecircus op een stratencircuit rond reed, was in Monaco.

Het circuit baant zich een weg rond de Brooklyn Cruise Terminal-site in het hart van de wijk Red Hook, een circuit met kilometers lang beton dat langs het havenfront slingert, met uitzicht over het Buttermilk Channel en richting Lower Manhattan en het Vrijheidsbeeld.

In deze klasse strijden Nyck de Vries en Robin Frijns om de ereplaatsen. Bij de vorige twee e-prix' in Mexico leidden de Nederlanders de dans in de tussenstand, maar moesten die na het weekend op het permanente circuit in Puebla afstaan aan de Edoardo Mortora. De Zwitser won de laatste race.

In het kampioenschap blijft het ongemeend spannend.

Stand

1. Eduardo Mortora - 72 punten

2. Robin Frijns - 62 punten

3. Antonio Felix da Costa - 60 punten

4. René Rast - 60 punten

5. Mitch Evans - 60 punten

6. Nyck de Vries - 59 punten

Zaterdag 10 juli

Kwalificatie: Ziggo Sport Racing, 18.15 uur

Race 1: Ziggo Sport Select, 22.00 uur



Zondag 11 juli

Kwalificatie 2: Ziggo Sport Racing, 15.15 uur

Race 2: Ziggo Sport Select, 19.00 uur

Maar er is meer voor de echte diehards: Supercars, Porsche Carrera Cup en NASCAR



Zaterdag 10 juli

Supercars Championship - Townsville - Race 1, Ziggo Sport Racing, 7.25 uur

Porsche Carrera Cup - Zandvoort - Ziggo Sport Racing - 15.05



Zondag 11 juli

Supercars Championship - Townsville - Race 2, Ziggo Sport Racing, 06.25 uur

Supercars Championship - Townsville - Race 3, Ziggo Sport Racing, 07.00 uur

Porsche Carrera Cup - Zandvoort - Ziggo Sport Racing - 10.05 uur

NASCAR - Atlanta Motor Speedway - Ziggo Sport Racing - 21.30 uur