W Series: Chadwick wint overtuigend en pakt 'hattrick' in Spielberg

De W Series kampioen van 2019, Jamie Chadwick, heeft teruggeslagen met een klinkende zege op de RedBullRing. De 23-jarige Britse maakte in de tweede race van 2021 een 'hattrick' door het scoren van de zege, poleposition en snelste ronde. Door haar overwinning neemt ze ook de leiding over van haar landgenoot Alice Powell in de stand. Die won vorige week op de Red Bull Ring.

De tweede race in Spielberg duurt 30 minuten plus een ronde. Chadwick start op pole met Beitske Visser naast haar. De Nederlandse heeft weer een goede uitgangspositie voor een top resultaat. Als de rode lichten uit zijn, blijft Visser stilstaan. Haar race eindigt meteen in mineur voordat er een meter is gereden. De nummer twee van 2019 komt nog wel van haar startpositie, maar kan een goed eindresultaat vergeten.

Chadwick kent geen problemen en behoudt de leiding. De Britse rijdt weg van de rest en slaat een gaatje van meer vier seconden op de helft van de wedstrijd.

Het is vooral spannend tussen Irina Sidorkova en Emma Kimiläinen om P2. Beide vrouwen zitten rondenlang binnen een seconde van elkaar af en dat blijft tot de laatste ronde.

Kimiläinen houdt de druk erop en zit op de staart van haar concurrente. De Finse zoekt naar een gaatje, maar krijgt geen enkele mogelijkheid om te passeren.

Chadwick kent een eenzame middag en wint de race op haar sloffen. Sidorkova wordt tweede met Kimilainen op de derde positie.

In de stand staan drie Britse rijdsters bovenaan. Chadwick heeft 33 punten, Sarah Moore 30 punten en Powell volgt op 29. De volgende ronde is in Silverstone op 17 juli.