Helm-maker doet goede zaken: Verstappen en Perez onthullen nieuwe hoofddeksels

Red Bull-rijders Max Verstappen en Sergio Perez hebben allebei een nieuwe helm waarmee zij komend weekend racen op de Red Bull Ring tijdens de thuisrace voor Red Bull Racing.

De beide heren onthullen hun nieuwe helmdesign via twitter.

Home Grand Prix 👉 Helmet Reveal 😁 Check out @Max33Verstappen 's new lid 💛 #StyrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/SIvtbEbqrm

Yellow ➡️ White ⚪️ Another fresh look for @SChecoPerez 🇦🇹🤘 pic.twitter.com/FtPWsXmpQw