Nick Heidfeld ergert zich aan "puppybescherming" voor Mick Schumacher

Mick Schumacher geniet volgens de voormalige F1-coureur Nick Heidfeld een speciale, zoals hij het noemt "puppybescherming" Heidfeld constateert dat de zoon van de grote Michael Schumacher met fluwelen handschoentjes aan wordt behandeld door de Formule 1-media, al ware hij breekbaar porselein.

Nick Heidfeld, zelf een degelijke subtopper die tijdens zijn F1-loopbaan vaak minder zichtbaar en uitgesproken in de media was, vindt nu dat de zoon van zijn voormalige tijdgenoot Michael Schumacher "zijn werk tot nu toe goed doet". Schumacher maakt dit seizoen zijn F1-debuut naarst Nikita Mazepin bij Haas F1.

"We mogen niet vergeten onder welke soort controle hij staat", vertelde hij aan Sport1 over dat enorme vergrootglas waaronder alle uitlatingen en prestaties van Schumacher 'junior' zullen worden gelegd.

Heidfeld gaat verder: "Wat ik niet leuk vind, is deze geweldige puppybescherming die hij in de media geniet. Het is duidelijk dat iedereen hoopt dat de volgende Schumacher komt en dat hij ook succesvol zal zijn."

"Toen hij zijn eerste inhaalmanoeuvre in de Formule 1 maakte werd hij bejubeld en toegejuicht alsof het het beste is dat de wereld ooit zag, vertelde Heidfeld, die nu 44 jaar oud is.

QuickNick vervolgt: "Van de buitenkant vind ik het een beetje overdreven, maar daar kan Mick niets aan doen.Ik denk wel dat het beter is om positief verslag over hem te doen, dan dat we hem gaan pesten. Maar het risico bestaat natuurlijk dat dit op een gegeven moment verandert."