Grosjean krabbelt terug en gaat toch ovalrace rijden

Grosjean gaat toch racen op een oval in de IndyCar. De Fransman had in eerste instantie gezworen om geen ovalraces te rijden tijdens het seizoen. De Dale Coyne Racing-coureur vond 350 kilometer per uur scheuren vlak langs de betonnen muren te gevaarlijk.

Grosjean reed tot nu toe alleen op straten en permanente circuits, maar wil toch ervaren hoe het racen is op een kombaan. "Na St. Petersburg heb ik besloten om op Gateway te racen. Ik heb met Dale Coyne gesproken en gezegd dat ik dat graag zou doen”, zei de voormalig F1-coureur tegen RACER.

De keuze voor Gateway is puur om vertrouwen te kweken en de discipline eigen te maken. “Het is voor mij een goede oval om mee te beginnen. Het is een kort baantje, is iets minder snel en heeft meer rem- en acceleratiepunten."

Het raceweekend op Gateway begint op zaterdag 21 augustus. De race is op zondag 22 augustus.