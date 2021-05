De GP van Canada is in de jaren 2020 en 2021 geannuleerd vanwege de Covid-19-pandemie. Wanneer de maatregelen het weer toelaten, kun je de GP in Montreal zelf meemaken. Reserveer tijdig je tickets voor de GP en vlucht en regel je eTA Canada.

Grand Prix Formule 1 van Canada

De Grand Prix van Canada is een jaarlijks autosportevenement dat sinds 1961 wordt gehouden. Het maakt sinds 1967 deel uit van het wereldkampioenschap van Formule 1 en zal nog ten minste tot het einde van het contract, het jaar 2024, onderdeel uit blijven maken van Formule 1. Daarvoor vond de GP plaats in Mosport Park in Bowmanville in de provincie Ontario.

Wegens veiligheidsoverwegingen is de GP in de tussentijd op meerdere plaatsen gehouden. Tussen 1967 en 1971 werd de GP gereden op het Circuit Mont-Tremblant in Quebec en tussen 1971 en 1978 op Mosport Park. De GP van Canada van 2011 staat in de boeken als langste race in de geschiedenis met een totale tijd van iets langer dan vier uur.

Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

In 1978 vond de Grand Prix van Canada uiteindelijk in 1978 zijn definitieve thuisbasis op het Circuit Gilles Villeneuve op Notre Dame Island in Montreal. Oorspronkelijk heette het circuit Île Notre-Dame Circuit naar het eiland waarop het circuit zich bevindt. De huidige naam kreeg het circuit in 1982 nadat een van de meest succesvolle Canadese F1-coureurs, Gilles Villeneuve, omkwam tijdens de Grand Prix van België. Hij had eerder in 1978 ook de eerste race op het circuit van Montreal gewonnen met zijn Ferrari.

Het circuit is grotendeels ongewijzigd gebleven sinds er voor het eerst een Formule 1-race op werd verreden. Het circuit is zo’n 4,5 kilometer lang en bevat 14 bochten, veelal haarspeldbochten die volgen op lange rechte stukken. Dat vergt veel van de motor en de remmen. Het circuit staat bekend om de bosmarmotten (groundhogs) die chaos veroorzaken. Voorafgaand aan het raceweekend worden er al zoveel mogelijk gevangen. Toch blijkt het onmogelijk ze allemaal te vangen. Zo reed de Brit Anthony Davidson in 2007 op de derde plaats totdat hij een bosmarmot raakte en een pitstop nodig had.

eTA vereist om GP bij te kunnen wonen

Er zijn een aantal voorbereidingen die je zult moeten treffen op het moment dat je in de toekomst de GP van Canada bij wilt wonen. Allereerst zul je natuurlijk de tickets voor de Grand Prix moeten reserveren. Daarnaast is het van belang dat je een vlucht en accommodatie boekt. Niet minder belangrijk is de eTA aanvraag.

Het eTA Canada is een elektronische reistoestemming. De meeste reizigers uit Nederland en België komen voor een eTA in aanmerking. Reizigers die aan de voorwaarden van het eTA voldoen kiezen er ook voor deze reistoestemming aan te vragen, omdat een eTA gemakkelijker en sneller aan te vragen is dan een visum Canada en daarbij ook nog eens goedkoper is. Gemiddeld wordt het eTA al binnen 5 dagen toegekend. Mocht je het eTA Canada nog sneller nodig hebben, dien dan een spoedaanvraag in.

De eTA aanvraag kun je al indienen voordat je begint met het uitstippelen van je reis. Het eTA Canada is namelijk na toekenning maar liefst vijf jaar geldig, waarin je het land meerdere keren in mag reizen. De maximale verblijfsduur is zes maanden. Dit geeft je dan ook de mogelijkheid je bezoek uit te breiden met een vakantie in Canada, waar je een bezoek kunt brengen aan de nationale parken of andere grote steden als Quebec en Vancouver.