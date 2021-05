'Turkse Grand Prix valt weer af, mogelijk geen vervangende race'

Het lijkt een kwestie van tijd voordat de Formule 1 en de organisatie van de Turkse Grand Prix het nieuws naar buiten moeten brengen dat de beoogde race op het circuit van Istanbul Park op 13 juni toch niet door kan gaan. Een hard gelag voor de koningsklasse van de autosport, aangezien het evenement in Turkije juist als noodverband was aangebracht na de afgelasting van de Grand Prix van Canada.

De situatie met betrekking tot het coronavirus is in Turkije echter dusdanig slecht dat Groot-Brittannië het sein voor reizen naar het land op rood heeft gezet. Voor de Formule 1, met zeven van de tien teams gevestigd in Groot-Brittannië, is dat een groot probleem. Een aankondiging dat de Turkse Grand Prix toch weer afvalt, is aanstaande, zo melden diverse buitenlandse media. En het heeft er alle schijn van dat er dit keer geen vervangende race voor in de plaats komt.

Een maand voor de beoogde racedatum is immers nogal kort dag om een Grand Prix te organiseren. De Nürburgring was eerder een mogelijke racelocatie, maar toen ging de voorkeur uit naar Istanbul. In de huidige berichten wordt het circuit in de Duitse Eifel nauwelijks genoemd als alternatief voor Turkije. Alleen Frankrijk en Oostenrijk gelden als mogelijke opties om eventueel een tweede race dit jaar te organiseren.

Het is echter aannemelijker dat de Formule 1 dit keer ervoor kiest om geen vervangende race bekend te maken. Het seizoen zou na het afvallen van een Grand Prix nog uit 22 wedstrijden bestaan, wat meer dan genoeg is voor een volwaardige jaargang. In plaats van in allerijl nog een nieuw evenement op poten te zetten lijkt de Formule 1 nu te opteren om het weekend van 13 juni open te houden.