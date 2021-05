Fernando Alonso vertelt over zijn fiets-crash afgelopen winter

Fernando Alonso is "bijna 100 procent" terug op niveau na zijn wielercrash voorafgaand aan het huidige F1-seizoen.

Terwijl hij zich voorbereidde op zijn terugkeer in de Formule 1, werd de 39-jarige Spanjaard tijdens het fietsen door een auto geschept. Aan het incident houdt de Spanjaard nog altijd mankementen over: zo zitten er nog metalen platen in zijn kaak na een operatie.

Alonso vertelt: "Het is niet iets waar ik graag commentaar over geef, omdat het geen invloed heeft op mijn racen", zo schrijft het Spaanse El Mundo Deportivo.

Alonso vertelt in gesprek met die Spaanse krant: "Natuurlijk heb ik pijn, met name als de temperatuur verandert, dan verandert ook de druk", zei hij.

Hij vervolgt: "Ik had ook een bult op mijn schouder en knie, die hoefden niet geopereerd te worden, maar ik moest wel een beetje revalideren.

De Spanjaard wordt verder geciteerd: "Maar ik zei net dat dit de eerste week is dat ik geen pijn had als ik iets doe. Tot nu toe had ik wel last, maar dat betekende niet dat ik niet hard kon remmen of bochten kon nemen, dus ik wilde verder niet onnodig over de nasleep van het ongeval praten'', voegde de Alpine-coureur toe.

"Maar om weer helemaal normaal te leven zit ik nu weer op bijna 100 procent", besluit de tweevoudig wereldkampioenschap over zijn ongeval van afgelopen winter.