O'Ward krijgt F1-test van McLaren na IndyCar-zege: "Zak Brown moet betalen!''

Patricio O'Ward krijgt een F1-test cadeau van zijn werkgever McLaren dankzij zijn allereerste zege in de IndyCar. Deze test vindt plaats in Abu Dhabi aan het einde van het jaar. De Arrow McLaren SP-coureur bestuurt dan voor de eerste maal een F1-bolide.

"A deal is a deal", schreef McLaren-baas Zak Brown op zijn twitterpagina. De afspraak tussen de directeur en zijn jonge protogé kwam drie weken geleden tot stand. Brown beloofde O'Ward na zijn eerste IndyCar-pole bij de seizoensopener een ritje in één van zijn F1-bolides na het behalen van een zege. Die triomf kwam niet gelijk, maar drie races later was de missie afgelopen weekend volbracht op de Texas Motor Speedway.

"Ja, hij gaat betalen!", zei O'Ward gekscherend tegen Motorsport.com als reactie op de afspraak tussen hem en Zak Brown. De F1-test is voor de Mexicaan een mooie kans om zich te bewijzen, maar Lando Norris of Daniel Ricciardo hoeven niet meteen te vrezen voor hun stoeltje. "Op dit moment ben ik gefocust op mijn taken in de IndyCar. Ik wil er het beste van maken."

Maar als de mogelijkheid zich voordoet om te schitteren bij McLaren in de F1, zal O'Ward het aanbod niet weigeren. "Weet je, de Formule 1... ...Iedereen wil daarheen. Als de kans zich ooit voordoet en Zak zegt: ‘Er is een stoel vrij, ik wil jou in mijn team’, zou ik best dom zijn om die niet te grijpen."