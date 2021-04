Grand Prix van Portugal voltrekt zich dit jaar voor lege tribunes

De Portugese Grand Prix vindt dit jaar achter gesloten deuren plaats. Vanwege de geldende maatregelen om het coronavirus te beteugelen zijn toeschouwers niet welkom bij het Formule 1-weekend op het Autódromo Internacionale do Algarve nabij Portimao.

Vorig seizoen was de Grand Prix van Portugal nog een van de weinige evenementen waar wel fans bij aanwezig waren. Komend weekend is dat dus niet het geval. De tribunes rondom de baan in Portimao blijven leeg en het publiek moet noodgedwongen thuis blijven.

Dat is een tegenvaller voor de Formule 1, dat zo snel mogelijk weer fans op de circuits wil verwelkomen. De Grand Prix van Spanje, een week na Portugal, zal echter ook zonder publiek verreden worden, net als de Grand Prix van Azerbeidzjan in juni.