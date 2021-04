Aston Martin zeurt bij FIA en dreigt met juridische stappen vanwege low rake

Aston Martin-teambaas en CEO Otmar Szafnauer wil dat de F1 de reglementswijzigingen aan de vloer van de F1-wagens die voor het seizoen 2021 zijn geïntroduceerd, ongedaan maakt. Het in Silverstone gevestigde team is van mening dat de nieuwe aerodynamische regels van F1 auto's met een low rake (lage achterkant), waaronder zijn eigen AMR21 en de Mercedes W12, aanzienlijk veel tijd heeft gekost met ongeveer een seconde per ronde in vergelijking met teams met een hoge rake-filosofie zoals Red Bull Racing.

Szafnauer heeft zijn teleurstelling over de veranderingen niet verborgen en suggereerde zelfs dat de regels werden ingevoerd om de show te verbeteren, in plaats van de downforce te verminderen vanwege veiligheidsproblemen, zoals oorspronkelijk vermeld.

In een gesprek met Sky Sports op vrijdag voorafgaand aan de Emilia Romagna Grand Prix van dit weekend, riep Szafnauer op tot een ommekeer in de regelgeving tijdens het huidige seizoen. Hij wil per direct aanpassingen in de reglementen. Szafnauer: "Ik denk dat het juist is om de besprekingen met de FIA ​​te voeren en erachter te komen wat er precies is gebeurd en waarom. Daarna kunnen we kijken of er iets kan worden gedaan om het rechtvaardiger te maken."

"Ik denk dat dat het juiste is om te doen. Wij als team moeten hard werken om alles weer op orde te krijgen, maar tegelijkertijd zouden we deze discussies met de FIA ​​moeten hebben om te zien of er iets kan worden gedaan om het rechtvaardiger te maken."

Gevraagd of het voor een team mogelijk zou zijn om juridische stappen te ondernemen tegen de FIA, antwoordde Szafnauer: "Ik denk dat we op dat punt komen na de gesprekken met de FIA, als die niets uithalen. Het is moeilijk te voorspellen. Ik denk dat het juist is om eerst met elkaar in gesprek te gaan."