Canadese Grand Prix verlangt compensatie voor race zonder publiek

Onzekerheid heerst rondom de Grand Prix van Canada, voor 13 juni gepland op het Circuit Gilles Villeneuve te Montreal. Het land houdt er strenge reisrestricties en quarantaine-voorschriften op na, waar de Formule 1 eigenlijk niet aan kan voldoen. Daardoor is het doorgaan van de Canadese Grand Prix ook dit jaar uiterst twijfelachtig.

Neem de verplichte quarantaine. Reizigers die naar Canada reizen moeten na aankomst eerst veertien dagen in quarantaine. Voor de Formule 1 is dat onmogelijk, omdat een week voor de Canadese Grand Prix de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma staat. Over een uitzondering voor de koningsklasse van de autosport zijn nog geen afspraken gemaakt.

Vervolgens dringt de vraag zich op of publiek aanwezig mag zijn bij de Formule 1-sessies in Montreal. Het lijkt er steeds meer dat als de Grand Prix van Canada al door kan gaan, dit wel achter gesloten deuren en dus met lege tribunes zal zijn. In dat geval verlangt de organisatie van het evenement een extra compensatie van 6 miljoen dollar van de overheid.

Valerie Plante, burgemeester van Montreal, schetst in Le Journal de Montreal de situatie: "We willen de Grand Prix organiseren in Montreal. Maar we moeten wel zorgen dat we belastinggeld wijs spenderen. We zijn in gesprek met de overheid van Quebec en de regering om in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn. Het belangrijkste is dat de Canadese Grand Prix hier blijft. Lukt dat niet dit jaar, dan moet het evenement volgend jaar echt weer plaatsvinden. We zullen dit met andere partijen bespreken voordat we de knoop doorhakken."