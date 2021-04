Verhalen over nieuwe achterwielophanging Red Bull Racing 'onzin'

Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko verwijst de verhalen dat Red Bull Racing komend weekend op Imola een nieuwe achterwielophanging introduceert naar het rijk der fabelen. Volgens sommige geruchten zou de Oostenrijkse renstal de RB16B voor het tweede raceweekend van 2021 met een mysterieuze nieuwe ophanging aan de achterkant, maar niets is minder waar.

Marko verklaarde aan Sport1: "Het is complete onzin. We hadden deze mysterieuze achterwielophanging in Bahrein al, maar er is niks speciaals aan. We moesten een nieuwe achterwielophanging ontwerpen die aansloot op de extreem ranke achterkant van de RB16B die we om de nieuwe, kleinere en compactere Honda-motor hebben kunnen bouwen."

De motorsportadviseur van Red Bull verwacht dan ook weer een spannend duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. "In Bahrein zagen we dat die twee een klasse apart zijn op dit moment. Niemand is tegen hen opgewassen. Ik geloof dat Max over één ronde sneller zal zijn dan Lewis, maar Hamilton heeft iets onverslaanbaars over zich met zijn ervaring", aldus Marko.