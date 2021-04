Domenicali: "Sprintraces ook in de toekomst niet bij elke Grand Prix"

De Formule 1 gaat dit seizoen experimenteren met sprintraces tijdens een drietal Grand Prix-weekenden. De details zullen komend weekend op Imola bekendgemaakt worden, maar volgens de verhalen gaat de koningsklasse van de autosport dit concept uitproberen op Silverstone, Monza en Interlagos. Het is echter niet de bedoeling dat sprintraces in de toekomst een vast onderdeel uitmaken van het format.

Mocht het experiment succesvol verlopen en navolging krijgen, dan alleen bij een aantal Grands Prix per jaar. Dat verkondigde Formule 1-baas Stefano Domenicali aan Auto Motor und Sport. "We willen ook in de toekomst niet dat elk Grand Prix-weekend een sprintrace bevat. We denken meer aan geselecteerde evenementen, een soort Grand Slam-serie." Een exact aantal heeft hij niet in zijn hoofd. "Dat hebben we nog niet besproken, dat is de volgende fase. Maar in elk geval niet te veel."

De Grands Prix van Groot-Brittannië, Italië en Brazilië zullen dit seizoen onder een experimenteel format verreden worden. De vrijdag bestaat dan uit een vrije training en de kwalificatie, de zaterdag uit een vrije training en een sprintrace - genaamd superkwalificatie - en de zondag dan uit de hoofdrace. Mogelijk zijn er punten te verdienen, wellicht alleen voor de top drie.

De Formule 1 treedt dit weekend waarschijnlijk met de details naar buiten. Domenicali kon wel al verklappen dat de winnaar van de zogenaamde superkwalificatie dan de pole position op zijn naam krijgt. "Het is simpel; voor de statistieken gaat de pole position naar degene die de sprintrace op zaterdag wint. En er is uiteindelijk maar één echte winnaar, de winnaar van de race op zondag", aldus de Italiaan.