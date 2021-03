Spaanse en Portugese races waarschijnlijk met fans op de tribunes

Afgelopen weekend zagen we al enkele mensen op de tribunes in Bahrein zitten maar dat was een uitzondering. Ongeveer 4.500 toeschouwers woonden afgelopen weekend de Grand Prix van Bahrein bij. De tribunes in Sakhir waren alleen opengesteld voor de mensen die zijn ingeënt tegen corona of hersteld waren van het virus.

De Portugese Grand Prix wordt naar verwachting de eerste Europese race van het kampioenschap waar er weer fans op de tribunes kunnen plaatsnemen. Aangezien het virus nog steeds in Europa toeneemt is de volgende race op 18 april in Imola niet toegankelijk voor fans.

De volgende race daarna, op het Autodromo do Algarve op 2 mei, zal naar verwachting net als vorig jaar openstaan ​​voor toeschouwers. Er zullen sneltesten uitgevoerd worden op iedereen die een ticket heeft en naar de race wil komen. Ook moeten er persoonlijke gegevens verstrekt worden om deel te nemen aan het test en trace-traject, zo meldt RaceFans.

De promotors van de Spaanse Grand Prix zitten in de wachtkamer bij hun regering, die moet bevestigen of het toegestaan is voor fans op de tribunes te zitten van het Circuit de Catalunya.