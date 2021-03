Champagne afgedankt, voortaan bruisende wijn op het podium

Coureurs die na afloop van een Formule 1-race een fles champagne ontkurken en daarmee in het rond spuiten op het podium is vanaf dit jaar verleden tijd. De koningsklasse van de autosport bundelt namelijk de krachten met Ferrari Trento, een bruisende wijn. De komende drie seizoenen verzorgt de Italiaanse firma de flessen voor de podiumceremonie na een Grand Prix.

Formule 1-directeur Stefano Domenicali: "We zijn verguld om Ferrari Trento aan te kondigen als officiële partner van de Formule 1. Het vieren van succes zit bij ons allebei in het DNA en Ferrari Trento zal vanaf nu centraal staan tijdens de podiumceremonies. Deze firma staat al meer dan een eeuw synoniem voor uitmuntende kwaliteit, waarbij ze met hun passie zorgen voor bruisende wijnen die elk moment naar een hoger plan kunnen tillen. We kijken ernaar uit om met hen samen te werken."

Ferrari Trento-directeur Matteo Lunelli: "We zijn dolblij om als partner van de Formule 1 aan de slag te gaan, wat zowel een mijlpaal als een startpunt betekent voor ons. Het is een mijlpaal omdat het de aantrekkingskracht van onze wijnen aantoont en het is een startpunt omdat we aan een buitengewoon avontuur beginnen. We hebben besloten dit avontuur aan te gaan ondanks de complexe omstandigheden waarin de wereld momenteel verkeert, juist omdat we sterk geloven in de toekomst van Ferrari Trento."