Grand Prix met de langste naam dit jaar gesteund door Pirelli

Bandenleverancier Pirelli heeft zich als titelsponsor verbonden aan de tweede Formule 1-race van het seizoen 2021. Op 18 april is Imola gastheer van de Grand Prix met mogelijk de langste naam in de geschiedenis van de koningsklasse van de autosport: de Grand Prix del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Met de naam van de sponsor erbij wordt dat dus: de Pirelli Grand Prix del Made in Italy e dell'Emilia Romagna.

Vorig jaar was vliegmaatschappij Emirates nog titelsponsor van wat toen de Emirates Grand Prix dell'Emilia Romagna heette. Voor de komende editie valt die eer dus Pirelli ten deel.

Made in Italy: Pirelli will be the title sponsor of this year’s Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. Proud to be the backer of what is probably the longest race name in @F1 history! And it’s in our home country, at @autodromoimola. #F1 pic.twitter.com/QVbkEcgIWW