Hernieuwde Grand Prix in Afrika nu prioriteit voor Formule 1

De Formule 1 heeft een nieuwe Grand Prix in Afrika hoog op het prioriteitenlijstje staan. De koningsklasse van de autosport reisde in 1993 voor de voorlopig laatste keer af naar Afrika, voor een Grand Prix in Zuid-Afrika op het circuit van Kyalami. Een nieuw evenement op het Afrikaanse continent heeft de afgelopen weken aan momentum gewonnen.

Zozeer zelfs dat de Formule 1 het nu bestempelt als een prioriteit. Directeur racepromotie Chloe Targett-Adams verklaarde tijdens de BlackBook Motorsport Virtual Summit: "Afrika is een continent waar we momenteel niet racen en dat is gewoon verkeerd. Het is iets waar we erg graag verandering in willen brengen, dat is een prioriteit voor ons. We zijn al een paar jaar in gesprek met een aantal mogelijke opties en hopelijk lukt het om iets voor elkaar te krijgen voor de middellange termijn of het liefst de nabije toekomst."

Zuid-Afrika en het circuit van Kyalami komen daar het meest voor in aanmerking. Zuid-Afrika heeft ervaring met het organiseren van Grands Prix en andere grote sportevenementen, terwijl de baan een paar jaar geleden compleet is gerenoveerd. Potentiële promotor South African Grand Prix mikt al voor 2022 op een Formule 1-race, maar zou er ook vrede mee hebben als de terugkeer door de coronapandemie een jaartje vertraging oploopt.