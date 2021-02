In Beeld: voorbereidingen voor GP Monaco zijn van start gegaan

Op 23 mei zal de Grand Prix van Monaco worden gereden op het stratencircuit in Monte Carlo. De race is, samen met de Grand Prix van Baku, de enige race die dwars door een stad heen loopt, en is volgens vele coureurs één van de meest lastige races van het seizoen.

Alhoewel het voor de coureurs een moeilijk circuit is vanwege de smalheid van de baan, is dat juist de reden waarom het voor toeschouwers niet ontzettend spannend is om naar te kijken. Inhalen is lastig, zeker gezien het feit dat de huidige Formule 1-wagens meer dan twee meter breed zijn.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de race al begonnen. Zo wordt er bijvoorbeeld in de pitstraat aan de haven al nieuw asfalt gelegd, en zo zullen de organisatoren binnenkort ook gaan beginnen met het neerzetten van de tribunes.

Het Monaco circuit is in de afgelopen jaren niet een circuit geweest dat per se gunstig was voor één team. In 2017 en 2018 was het Ferrari en Red Bull Racing die als sterkste voor de dag kwamen, en in 2019 was Mercedes heer en meester. In 2020 werd er niet geracet vanwege het Coronavirus.