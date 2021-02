Daniel Ricciardo toont zijn nieuwe helmdesign voor 2021

McLaren-coureur Daniel Ricciardo rijdt komend seizoen weer met een nieuw helmdesign. De Australiër heeft het ontwerp via zijn social media-kanalen met zijn volgers gedeeld: een helm die in de basis een blauwgroene kleur heeft en bovenop - in het oranje - de tekst 'All good, all ways'.

Met de kleuren haakt Ricciardo aardig aan bij zijn nieuwe werkgever McLaren. De Britse renstal presenteert vanavond om 20.00 uur Nederlandse tijd de MCL35M en de verwachte kleurstelling van die bolide bestaat in de basis uit papaya (oranje) en een lichtere kleur blauw vanwege de komst van sponsor Gulf.

Zo ziet de helm van Ricciardo voor het seizoen 2021 eruit: