Imola krabbelt terug op voornemen om publiek toe te laten bij race

Imola mag voor het tweede opeenvolgende jaar een Grand Prix organiseren en had gehoopt dit keer wel toeschouwers bij de race aanwezig te laten zijn. Alleen neemt de kans dat dit ook daadwerkelijk kan met de dag af, aangezien het coronavirus nog lang niet onder controle is.

Stefano Bonaccini, president van de regio Emilia-Romagna, heeft nu toegegeven dat een beperkt aantal fans het maximaal haalbare is. "We hopen allemaal dat het mogelijk is om publiek toe te laten bij onze race op 18 april, ook al is het dan maar in beperkte mate."

Een race zonder toeschouwers is zeker niet ondenkbaar. Bonaccini onthulde ook de officiële naam van het evenement op het circuit van Imola. De tweede race van het Formule 1-seizoen gaat officieel door het leven als de 'Grand Prix of Made in Italy and Emilia-Romagna'.