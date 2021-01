McLaren zwengelt Mercedes-motor in MCL35M voor het eerst aan

Het team van McLaren heeft de fire-up van de auto voor komend seizoen volbracht. Altijd een spannend moment, zeker nu voor de Britse renstal. McLaren is deze winter als enige Formule 1-team overgestapt op een andere motorleverancier, namelijk Mercedes in plaats van Renault.

Dat heeft tot gevolg gehad dat de equipe uit Woking de voorbije weken en maanden hard heeft moeten werken om het chassis van de MCL35 aan te passen voor de nieuwe krachtbron. McLaren is ogenschijnlijk op de goede weg; de aandrijflijn is geïntegreerd in de wagen en het opstarten van de Mercedes-motor is geslaagd.

Bekijk en beluister de fire-up van McLaren MCL35M in onderstaande video.