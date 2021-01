Carlos Sainz naar Italië voor een test met Ferrari uit 2019

Carlos Sainz begeeft zich vandaag voor het eerst dit kalenderjaar naar Maranello, waar de thuisbasis van zijn nieuwe werkgever Ferrari zich bevindt. De verwachting is dat de Spanjaard later deze week of begin volgende week met een oude auto van de Scuderia mag testen op het circuit van Fiorano, de testbaan van de Italiaanse renstal. Het zou gaan om een bolide uit 2019, de SF90.

Sainz deelde zijn volgers op social media mede dat het na een korte vakantie tijd is om weer aan de slag te gaan. "Ik reis nu naar Maranello om me voor te bereiden op het komende Formule 1-seizoen", verkondigde de opvolger van Sebastian Vettel.

Afgezien van een seat fitting, het op maat laten maken van zijn stoeltje, heeft de Spanjaard nog bitter weinig kunnen doen voor Ferrari. "Behalve de belangrijke zaken die we echt niet uit konden stellen is mijn contact met Ferrari tot nu toe beperkt gebleven, omdat ik mijn contract met McLaren moest respecteren en uitdienen", liet Sainz optekenen in AS.

Daarom heeft Ferrari-teambaas Mattia Binotto een test met de SF90 op Fiorano georganiseerd. "Het is duidelijk dat we iets willen regelen voor Carlos, zodat hij zo snel mogelijk kan integreren in het team en kennis kan maken met de monteurs, de auto, onze manier van werken en onze procedures", zei de Italiaan daar eerder over.