Imola hoopt publiek toe te kunnen staan bij Grand Prix

Het circuit van Imola is weer helemaal in de gratie van de Formule 1 gevallen. De roemruchte baan prijkte vorig jaar voor het eerst sinds 2006 weer op de kalender en komend seizoen mogen ze gewoon weer een Grand Prix organiseren. De Formule 1-leiding maakte vandaag bekend dat Imola op 18 april gastheer zal zijn voor een race.

En als het aan Imola ligt, mogen daar fans bij aanwezig zijn. Voor de editie van vorig jaar had men al plannen bedacht om 13.000 toeschouwers toe te laten bij de race. Daar ging een dikke streep doorheen toen het coronavirus weer oplaaide. In 2021 hoopt Imola wel publiek toe te kunnen staan bij de Grand Prix, al ligt dat uiteraard volledig aan de situatie.

Stefano Bonaccini, president van de regio Emilio-Romagna, steekt van wal: "Imola bereidt zich voor om de eerste Europese ronde van het seizoen 2021 te mogen verwelkomen. We hopen het circuit open te kunnen stellen voor publiek, al is het maar in een beperkte capaciteit en binnen alle geldende maatregelen om de veiligheid te kunnen waarborgen."

Hij vervolgt: "Wij blijven als geen ander grote sportevenementen aanbieden, waarmee we nationale en internationale sportkalenders de zo vurig gewenste continuïteit geven. Wij zijn gedreven om daar niet mee te stoppen. We zijn klaar voor de wederopbouw, terwijl we het virus blijven bestrijden en de start van het vaccinatieprogramma ons vertrouwen schenkt."

Vorig jaar waren toeschouwers aanwezig bij de Grands Prix op Mugello, Sotsji, de Nürburgring en Portimao. Zorgmedewerkers woonden de races op Monza en in Bahrein bij.