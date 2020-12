Di Montezemolo: "Ik kan Ferrari terug aan de top brengen"

Ferrari's iconische voormalige president Luca di Montezemolo beweert dat hij de huidige problemen van het legendarische team kon oplossen en terug aan de top brengen. Toen het horrorseizoen 2020 van het Italiaanse team ten einde liep, schokte het nieuws dat de huidige Ferrari-president Louis Camilleri is afgetreden de Formule 1-paddock in Abu Dhabi afgelopen weekend.

"Is het mogelijk dat ik terugga naar Ferrari? Die vraag mag niet aan mij gesteld worden", zei de 73-jarige Montezemolo, wiens zeer succesvolle periode in 2014 zonder pardon eindigde, tegen Rai.

"Niemand heeft me iets gevraagd. Maar ik denk dat ik weet wat de problemen zijn en hoe ik ze kan oplossen. Het zien van de huidige situatie baart me zorgen omdat het een heel moeilijk moment is voor het team. Het is ook een heel ander Ferrari dan de mijne, die veel aandacht schenkt aan de aandelenmarkt en de productie van auto's verhoogt, maar voor het eerst met een leiderschap dat de Formule 1 niet kent."

"Na het aftreden van Camilleri hoop ik dat ze de juiste nieuwe CEO kiezen, want er is een team dat om versterking roept. Ik denk dat Stefano Domenicali de perfecte persoon zou zijn geweest om Ferrari te leiden, die het in plaats daarvan zeker heel goed zal doen in zijn nieuwe functie", zei di Montezemolo.

"Ik probeer constructief te zijn, maar ik ben bang dat Ferrari geen ronde heeft geleid in het hele wereldkampioenschap."

Fout management in F1

Op de vraag wat hij denkt dat er mis is bij Ferrari, antwoordde Montezemolo: "Allereerst werkt een horizontale organisatie niet in de Formule 1."

"Het is typerend voor degenen die geen ervaring en kennis hebben en misschien zelfs de nederigheid om te zien hoe de beste teams zijn georganiseerd. Ten tweede is het nodig om nieuwe vaardigheden binnen te halen om te winnen. Ik had een heel sterk team omdat ik altijd probeerde mensen te kiezen met ervaring", voegde hij eraan toe.

Wat teambaas Mattia Binotto betreft, zei Montezemolo: "Ik zie dat hij erg alleen is."