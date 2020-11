Schumacher Foundation doneert 5000 helmen voor FIA-campagne over verkeersveiligheid

De FIA heeft veiligheid binnen de autosport in een hoog vaandel staan. Maar ook buiten de racerij draagt de federatie haar steentje bij. Met de hulp van The Keep Fighting Foundation, opgericht in de naam van F1-legende Michael Schumacher, wil het overkoepelende autosportorgaan een campagne starten om dodelijke ongevallen met motorongelukken verder terug te dringen. De stichting doneert hiervoor 5000 speciale ontworpen helmen om dit doel te bereiken en deze zullen in 2021 tegen een lage prijs op de markt worden gebracht voor bepaalde regio's.



De FIA heeft lang gewerkt aan een ambitieus initiatief voor het faciliteren van de ontwikkeling van een motorhelm die comfortabel en betaalbaar is. Motorrijders kunnen door het warme weer en hoge kosten ontmoedigd worden om een helm te dragen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het dragen van deze hoofdbescherming de meeste effectieve interventie is om letsel en dodelijke slachtoffers te voorkomen. Het reduceert de gevolgen van een ongeluk rond de 44%.

Voor het speciale ontwerp is de kennis ingeroepen van de FIA Sport afdeling. Deze experts zijn voornamelijk bezig met de veiligheid voor de autosport, maar wilden voor dit project graag hun kennis delen. De helm heeft ook dankzij de foundation een prachtig design gekregen. Het uiterlijk kenmerkt zich met een draak rondom het logo van de stichting, dat staat voor kracht en energie.

In de landen zoals India, Jamaica en Tanzania wordt begonnen met de campagne om het dragen van een helm te stimuleren. Columbia, Dominicaanse Republiek en Costa Rica zullen daarna volgen. Jean Todt, president van de FIA zegt over deze initiatieven: ''Het dragen van een helm is een zeer belangrijke factor voor de verkeersveiligheid. Als we de rapporten van de Verenigde Naties bekijken is de kans dat een motorrijder dodelijk verongelukt 27 keer groter dan bij automobilisten. Het is cruciaal om ervoor te zorgen dat helmen goede bescherming biedt voor motorrijders. De FIA Affordable en Safe Helmet Programme is onderdeel van deze campagne in onze wereldwijde uitdaging. We willen The Keep Fighting Foundation bedanken voor hun prestaties en uitnodiging naar alle organisaties om dit initiatief te ondersteunen.''

Sabine Kehm van de Keep Fighting Foundation is trots op deze samenwerking: ''De stichting is vereerd om de FIA Affordable en Safe Helmet Programme te helpen. Het voelt heel gewoon en logisch aan om hierbij betrokken te zijn. Het doel is om de veiligheid van helmen te vergroten door het gebruik van hoogstaande technieken of, in dit geval, een grote toegankelijkheid. Door onze donatie van helmen hopen we de aandacht rondom dit project te behouden.''



Zeven jaar geleden kwam meervoudig F1-wereldkampioen Michael Schumacher tijdens een skiongeluk zwaar ten val en kwam met zijn hoofd tegen een rots aan. De racelegende droeg een helm wat zijn kans op overleven aanzienlijk vergrootte. De Duitser lag na het incident lange tijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hoe zijn gesteldheid op dit moment is, is niet officieel bekend. De familie wil graag de privacy over zijn gezondheid waarborgen.