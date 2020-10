Melbourne bevestigt coronaproof F1-race voor 2021

De organisatoren van de GP van Australië hebben bevestigd dat het F1-seizoen van 2021 in Melbourne van start gaat. Het nieuws volgt op geruchten dat Bahrein, nu de Victoriaanse hoofdstad nog steeds op scherp staat nu een stadsbrede covid lockdown begint af te nemen, de leiding zou kunnen nemen als de eerste Formule 1-race van volgend jaar.

"We zijn verheugd u te kunnen meedelen dat het evenement zal worden gehouden in zijn traditionele tijdslot in maart in Melbourne en zal worden aangekondigd als de seizoensopeningsrace wanneer de voorlopige kalender in de komende weken wordt vrijgegeven", zei de Australian Grand Prix Corporation in een uitspraak.

"De exacte datum moet nog worden vastgesteld, maar je kunt met vertrouwen plannen dat het evenement half tot eind maart zal plaatsvinden."

De AGPC voegde eraan toe dat de terugkeer van de Formule 1 naar Melbourne, nadat de race op het laatste moment aan het begin van de pandemie dit jaar moest worden geannuleerd, significant is voor 'het herstel van de grote sport- en evenementenindustrie in Victoria'.

"Het landschap voor het organiseren van grote evenementen is veranderd en we werken nauw samen met gezondheidsautoriteiten en de Victoriaanse regering aan verstandige, flexibele, aanpasbare, modulaire en vooral covid-veilige plannen om fans te verwelkomen in Albert Park."