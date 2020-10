Dutch F1 GP op Zandvoort mogelijk in september 2021 met volle tribunes

De Dutch Grand Prix zou dit jaar naar 35 jaar afwezigheid terugkeren op de F1-kalender. Door de coronacrisis liep alles anders. Hoewel de Nederlandse GP op 1-2-3 mei verreden zou worden werd deze, net als vele andere races, afgelast. De organisatie wilde de race ook niet zonder publiek rijden en dus werd het contract doorgeschoven naar volgend jaar.

Door de huidige situatie met corona, maatregelen en andere regels die er liggen vanuit de F1, lijkt het er ook niet op dat begin mei 2021 de race verreden kan worden met publiek. Om die mogelijkheid toch open te houden kijkt men naar september 2021.

De Dutch Grand Prix zou dan onderdeel zijn van een triple header met de Grands Prix van België, Italië en Nederland, zo meldt Auto Motor und Sport. Dit is uit het overleg gekomen dat de F1-teambazen gisteren in Portimao hebben gehad aangaande de huidige situatie rondom corona en de kalender van 2021. Daarop zouden in totaal 23 races staan en twee triple headers, waarvan de tweede verreden wordt in Singapore, Japan en Rusland.

Door de F1 GP in Zandvoort te houden in september bestaat de kans dat het circuit de mogelijkheid heeft om alsnog volle tribunes te krijgen, doordat de situatie met corona dan tegen die tijd hopelijk wel onder controle is.