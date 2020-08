Mercedes ververst eigen én klanten-motoren in Spa-Francorchamps

De beide Mercedes-coureurs hebben dit weekend de beschikking over een nieuwe krachtbron. Het is de eerste motorwissel van het seizoen en daarmee ligt het het Duits-Britse team keurig op schema waar het gaat om motorslijtage.

Ook de klanten-teams Williams en Racing Point kregen voor dit weekend de beschikking over nieuwe power-units. Alleen de Williams van Russell heeft geen nieuwe motor dit weekend. Russell kreeg namelijk eerder al de beschikking over een nieuwe motor, na malheur aan zijn eerste krachtbron van dit seizoen. Nu bijna alle Mercedes-motoren pas na zes Grands Prix worden vervangen, ligt de motorbouwer dus prima op schema voor dit seizoen.

De wissel van de krachtbronnen valt overigens net niet samen met de invoering van de ban op de 'party-modus' tijdens de kwalificatie. Waar eerder werd gemeld dat vanaf dit weekend in Spa de 'party-modus' in de ban zou gaan, werd dat een aantal dagen geleden uitgesteld naar de Grand Prix van Italië.

Door de ban zou Mercedes vooral tijdens kwalificaties veel terrein kunnen verliezen, aangezien hun motorinstelling bijzonder veel extra vermogen kon leveren op één snelle getimede ronde.

Wat daarvan de invloed precies is, dat zal volgend race weekend blijken in Italië. Toto Wolff waarschuwde Verstappen eerder al om vooral niet te vroeg te juichen over de invoering van de ban op de 'party-modus.'

Lewis Hamilton snauwde pers toe dat "Ze" Mercedes willen afremmen. "En dat zal ze niet lukken!"