Steeds hogere bedragen als prijzengeld in virtuele F1

Er gaat steeds meer geld om in de virtuele Formule 1. De komende officiële Formule One Esports Series heeft een recordbedrag van 750.000 dollar in de prijzenpot. Dat is 634.000 euro. Vorig jaar zat er 250.000 dollar minder in diezelfde prijzenpot.

Het nieuwe seizoen begint eind augustus met een 'Pro Draft Reveal Show'. Daarin maken de werkelijke Formule 1-teams hun drie gamers voor dit jaar bekend. Twee gamers zijn gecontracteerd door de teams, één gamer komt uit een selectie van 45 gamers die zijn overgebleven na een kwalificatieproces. Volgens de organisatie hebben 237.000 gamers geprobeerd een plek in die laatste selectie te veroveren.

De digitale Formule 1 telt twaalf ronden en duurt van oktober tot december. Vanwege het coronavirus zitten de gamers thuis of in de fabrieken van hun teams. Online is Ferrari titelverdediger.