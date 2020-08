Personeel van Alfa Romeo moet in isolatie na GP Spanje

Het schema voor het personeel van Alfa Romeo zal "wreed" zijn, aldus teammanager Beat Zehnder.

Terwijl de Britse teams van de sport een quarantainevrijstelling hebben gekregen, zal het personeel van de Zwitserse Alfa Romeo in strikte isolatie moeten gaan na het bijwonen van de Spaanse GP in Barcelona.

"We moeten terug naar Zwitserland voor de volgende race in België, en dat betekent isolement", vertelde Zehnder aan de krant Blick.

"Het is wreed voor ons, want de Formule 1 heeft met de Engelse regering afgesproken dat er een uitzondering komt voor de zeven (in het VK gevestigde) teams."

De situatie betekent dat Alfa Romeo moet onderhandelen over een mogelijke vrijstelling met de afzonderlijke jurisdicties van Zwitserland.

"We hebben medewerkers uit acht kantons", onthulde Zehnder. "Sommige zijn hoffelijk, andere niet.

"We hebben een regeling gevonden voor de werknemers uit Zürich - deze werknemers mogen naar de fabriek komen om te werken, maar ze moeten daarna onmiddellijk naar huis.

"Uiteindelijk moet ik misschien een boodschappenservice organiseren, aangezien veel van onze mensen vrijgezel zijn", lachte hij.

"Hopelijk vallen we na de races in Italië niet meer in de coronaval."

Zehnder zei dat hij hoopt dat de situatie in 2021 zal verbeteren.

"We kunnen alleen maar hopen dat de Formule 1 volgend jaar wat normaler is", zei hij. "En dat we niet alleen in Europa racen.