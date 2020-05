Oostenrijk nadert goedkeuring van protocol voor Grands Prix

De Oostenrijkse ministeries van Volksgezondheid en Sport hebben nog geen beslissing genomen over het doorgaan van twee Grands Prix op de Red Bull Ring op 5 en 12 juli. De organisatie van de races in Spielberg heeft een uitgebreid veiligheidsprotocol ingediend en is nu in afwachting van goedkeuring.

"We zitten nog midden in dat proces. We doen ons best daar tijdig een besluit over te nemen", aldus Rudolf Anschober, minister van Volksgezondheid, tegenover ORF. Toch zijn er ook her en der al signalen dat de Oostenrijkse regering in gaat stemmen met de plannen voor de Formule 1-races.

De verwachting is dat er spoedig groen licht komt voor de Grands Prix in Oostenrijk, waarschijnlijk voor het einde van deze maand nog. Werner Kogler, minister van Sport, vulde zijn collega aan: "Het voldoende afstand houden moet niet al te moeilijk zijn. Er zullen wat voorzorgsmaatregelen nodig zijn in de pitboxen."

Aandachtspunten

Er zijn nog wel wat aandachtspunten, geeft Kogler toe. "Die houden verband met vertrek en binnenkomst, de accommodaties en de catering." Zodra de organisatie in Spielberg die zorgen heeft weggenomen en de laatste plooien heeft gladgestreken, zal de bevestiging van de start van het Formule 1-seizoen 2020 in Oostenrijk volgen.