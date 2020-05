Is Renault de uitdaging waar Fernando Alonso naar op zoek is?

Fernando Alonso is klaar voor een nieuwe uitdaging. Of dat in de Formule 1 is of in een andere raceklasse, dat liet de Spanjaard in het midden. De tweevoudig wereldkampioen wordt in elk geval veelvuldig in verband gebracht met een comeback in de koningsklasse van de autosport. Alonso is kandidaat om terug te keren bij Renault, de renstal waarmee hij in 2005 en 2006 de wereldtitel veroverde.

Het Renault van nu is echter niet te vergelijken met het Renault van toen. Onder leiding van de flamboyante Flavio Briatore was de Franse renstal destijds opgewassen tegen grootmachten als Ferrari en McLaren. Het contrast met het huidige Renault kan bijna niet groter. Onder aanvoering van Cyril Abiteboul hobbelde het fabrieksteam van de Franse autofabrikant vorig jaar achter de feiten aan en eindigde het zelfs achter klantenteam McLaren.

Lange adem

Renault terugbrengen aan de top is een project van de lange adem. En oud Formule 1-coureur Jenson Button betwijfelt of Alonso daar de aangewezen persoon voor is. De Spanjaard staat erom bekend een cynische houding aan te nemen als het niet gaat zoals hij wil. Legendarisch zijn de vele klachten via de boordradio over de Honda-motor in zijn laatste seizoenen bij McLaren.

Button was in 2015 en 2016 teamgenoot van Alonso. Hij zegt op Sky Sports F1: "Ik denk dat als Renault dicht tegen de top aan zou zitten en Fernando voor 2021 en 2022 kansen zou zien op podiumplekken en overwinningen, dan zou hij de kans zonder aarzelen grijpen. Maar het is een proces voor de lange termijn voordat Renault weer aan de top staat, vier jaar of meer. Die tijd heeft Fernando niet en die tijd wil hij er ook niet in steken."

"Ik ben er niet van overtuigd dat dit een goede kans voor hem is. Mocht een van de drie topteams hem nou een aanbieding doen, dan zou hij daar meteen ja tegen zeggen omdat hij dan in de gelegenheid komt om zijn snelheid tentoon te spreiden. Fernando is 38 jaar, maar is nog net zo snel als altijd. Maar een team opbouwen de komende drie of vier jaar? Ik geloof niet dat Fernando daar op zit te wachten", aldus de wereldkampioen van 2009.

Geen haast

Renault maakt in elk geval geen haast met knopen doorhakken over de line-up voor 2021, zo vernam Auto Hebdo van bronnen rondom de Franse renstal. Het team kan eventueel ook nog een poging doen om Sebastian Vettel te paaien. Een andere gegadigde voor het stoeltje dat Daniel Ricciardo achterlaat, is talent Christian Lundgaard. De jonge Deen moet zich eerst nog zien te bewijzen in de Formule 2.