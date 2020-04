Ernst Hausleitner: "Mensen willen sport, de verveling slaat toe"

De Oostenrijkse commentator Ernst Hausleitner denkt dat mensen zullen beginnen af te haken op de coronavirushype en het nieuws rondom. De wereld is voor iedereen veranderd, dat is ook de mening van de commentator die voor ORF werkt. Hij vertelde tegenover SpeedWeek dat zijn leven 'drastisch veranderd is'.

De Formule 1-verslaggever mist, zoals alle fans, de sport enorm. "Ik mis de Formule 1 ontzettend. Dat is het moeilijkste voor mij - dat ik niet het werk kan doen waar ik van hou.”

Gelukkig kwam er voor Hausleitner uit Oostenrijk goed nieuw. De Red Bull Ring is bereid om dit jaar twee races te organiseren. De eigenaar van de energieblikjesgigant bevestigde eerder al dat het personeel gewoon wordt doorbetaald. Tevens heeft de Oostenrijkse regering aangekondigd de beperkingen te gaan versoepelen. "De huidige situatie heeft geen gevolgen voor de Oostenrijkse Grand Prix", zei een bron die dichtbij de race staat. “De race vindt plaats zoals gepland. In wezen heeft Oostenrijk zeer goed op de crisis gereageerd."

Er is veel gespeculeerd over de aanpak van Liberty om 18 races op een verkorte kalender te krijgen, maar daar laat de Oostenrijker weinig over uit. “Wat kan hij nog meer zeggen? Ik heb altijd geweten dat het niet zou gebeuren, maar in deze situaties klamp je je altijd vast aan de kleinste hoop.”

Coronavirus gaat mensen vervelen

Hoe de situatie zich gaat vormen weet hij nog niet, maar wel is hij van mening dat iedereen zich zal aanpassen, maar op een gegeven moment is iedereen er volgens hem klaar mee. “Aan het begin van de pandemie was de honger naar informatie eindeloos, maar monothematische berichtgeving verdwijnt in bijna alle media. Dat betekent niet dat ik denk dat de informatie niet nodig is, maar ik denk dat de aandacht van mensen er steeds minder voor zal worden.”