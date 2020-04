Alfa Romeo-teambaas waarschuwt voor volgepropt schema

De Formule 1 moet ervoor waken om de kalender niet al te vol te proppen in de drang om een volwaardig seizoen te draaien, anders rijzen de kosten straks alsnog de pan uit. Die boodschap droeg Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur uit tegenover Autosport. De Fransman snapt het verlangen voor zoveel mogelijk races, maar dat heeft mogelijk een averechts effect.

Vasseur legt uit: "Als men meer races achter elkaar wil doen, is dat duurder. Het is duurder om achttien races in zes maanden te doen dan achttien races in twaalf maanden. Je moet meer onderdelen meenemen, je hebt meer monteurs nodig." Voor de topteams is dat waarschijnlijk geen probleem. De teams uit de onderste helft van het kampioenschap komen dan echter in de knel, zeker in deze moeilijke tijden.

Bovendien ontbreken dan de middelen om gelijktijdig een auto te ontwikkelen. "Werken in zo’n situatie én een nieuwe auto ontwikkelen, daar hebben we niet voldoende mensen voor", aldus Vasseur.

De Alfa Romeo-teambaas draagt ook een mogelijke oplossing aan. "Ik ben voorstander van alle beslissingen die kunnen helpen om zoveel mogelijk races te hebben. Ik ben er zeker van dat als we drie races achter elkaar hebben zoals we in 2018 hadden, het logisch kan zijn om een Grand Prix-weekend naar twee dagen in te korten."