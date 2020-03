Jan Lammers: "Bizarre situatie, we hebben nog niets van de FIA gehoord"

Dutch GP-baas Jan Lammers zegt dat hij nog niets heeft vernomen van de FIA over een mogelijk andere datum om dit jaar alsnog de Dutch GP te rijden.

Na het uitstellen van de Grands Prix in Australië, Bahrein, Vietnam en China heeft de F1 aangegeven dat het hoogstwaarschijnlijk is dat alle races in mei ook voorlopig uitgesteld worden.

Bizarre situatie

Tegenover de NOS vertelde Lammers: "Dit is een bizarre situatie. Een jaar geleden was de vraag of we het zouden redden, met de renovatie van het circuit. Dat is allemaal gelukt, het is op tijd af, maar zitten we in deze bizarre situatie. We hebben nog niets van de FIA gehoord. Veel mensen zijn nog onderweg terug naar Europa. Ik verwacht dat de kalender wel gewijzigd zal worden in bepaalde opzichten. We moeten afwachten."



"We denken nog niet aan 2021, daar is het te vroeg voor en alles is zo vers en gaat zo snel. Op dit moment bepaalt het virus hoe het eraan toe gaat en de gezondheid van mensen staat bovenaan. We willen niet dat honderden of duizenden mensen dicht bij elkaar op de tribunes staan."

"Er is officieel nog niets afgesproken en ook nog niet gezegd dat onze race op 3 mei niet door kan gaan. Het zal geen verrassing worden als die uitgesteld moet worden, maar we moeten nog altijd wachten op officieel bericht daarvoor."