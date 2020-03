GT World Challenge reist op 19 april niet af naar Monza

GT World Challenge Europe heeft besloten om de openingsrace van het 2020-seizoen in Monza niet door te laten gaan na quarantainemaatregelen die de Italiaanse overheid heeft getroffen om het virus tegen te gaan.

Het kampioenschap zou eigenlijk op 19 april van start gaan op het legendarische Monza, maar de start van het 2020-seizoen is nu op 10 mei in Engeland. Het Silverstone-circuit zal dan gastheer zijn voor de race, maar ook deze race kan uitvallen vanwege het virus. GT World Challenge, was voorheen bekend als de Blancpain GT-serie.

De race in Monza zal niet terugkeren op de kalender. Barcelona is toegevoegd aan het Endurance Cup-programma, dat naar verwachting op 11 oktober een Sprint Cup-race zal organiseren. In het Sprint Cup-programma werd Barcelona vervangen door Imola op de kalender.

Italië was het land dat het meest werd getroffen door het COVID-19-virus buiten China. Deze maand werden een reeks maatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte te voorkomen. De regio Lombardije waar Monza zich bevindt is volledig afgesloten, voor de rest van Italië geldt code geel. Ook in de Formule 1 hebben ze er last van, want de race in China werd volledig afgeblazen en de Grand Prix van Bahrein wordt verreden zonder publiek, terwijl de MotoGP-serie Qatar annuleerde en Thailand heeft verplaatst. Nu is er ook twijfel aan de toekomst van de MotoGP-race in Amerika.