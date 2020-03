Breaking: Coronavirus in Melbourne: Albert Park Hotel meldt besmetting van hotelgast

Het gloednieuwe Albert Park Hotel in Melbourne dat deze week geopend zou worden heeft de opening uit moeten stellen. Het hotel, dichtbij de derde bocht op het circuit gelegen, maakt melding van het coronavirus. Een gast die in het hotel verblijft is onderzocht en daar is het coronavirus bij vastgesteld.

De Grand Prix van Australië begint over 3 dagen en wordt niet verreden zonder publiek, zo had Andrew Westacott al gezegd. De CEO van de Australische Grand Prix sluit uit dat de race zonder publiek wordt verreden. Dat gaat vanwege het coronavirus wel gebeuren in Bahrein, maar daar zaten normaliter toch al niet veel mensen op de tribunes in vergelijking met andere races.

De Grand Prix van Vietnam staat nog altijd op losse schroeven en de Grand Prix van China is afgelast en voorlopig uitgesteld door de situatie in China.

Hotel Albert Park afgesloten

Het genoemde hotel in Melbourne heeft zelf de besmetting bekend gemaakt waarna het hotel is afgesloten. Het personeel moet twee weken thuis in quarantaine blijven. De verdere gevolgen zijn nog niet bekend en het is ook niet bekend gemaakt of de gast die besmet is met het coronavirus onderdeel uitmaakt van het F1-circus, al lijkt de kans hier wel groot op.

Het hotel heeft de volgende verklaring afgegeven: "De officiele heropening van het Albert Park Hotel, die voor deze week was gepland, is voorlopig uitgesteld. De beslissing is gemaakt nadat wij zijn geinformeerd door het Victorian Health Department dat één van onze gasten, die ons hotel afgelopen zaterdag heeft bezocht, positief heeft getest op het coronavirus COVID-19. Deze gast heeft afgelopen zondag een dokter bezocht."

"Het Albert Park hotel is veilig gesteld door VicHealth maar zal gesloten blijven en het personeel dat afgelopen zaterdag aan het werk was moet zelf thuis in isolatie gaan voor 2 weken. De gezondheid en veiligheid van onze gasten en personeelsleden is voor ons het grootste belang en we blijven in overleg met VicHealth alvorens we een nieuwe datum plannen voor de opening."